تين هاج: لدينا غرفة ملابس جيدة.. ورسالة إلى الصحافة

شدد إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه لديه غرفة ملابس جيدة ولا توجد مشكلة فيها.

جاء ذلك عقب الفوز على تشيلسي بهدفين لهدف في ملعب أولد ترافورد مساء أمس الأربعاء في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث المدرب الهولندي عقب المباراة قائلا: "اللاعبون يعرفون عندما يلعبون مباراة جيدة وعندما يلعبون سيئا، هم ليسوا روبوتات ولا يمكنهم فعل ذلك في كل مرة، لدينا فريق جيد وغرفة ملابس جيدة".

وتابع "أردنا وضع الأمور في نصابها الصحيح، ومطالبنا هي تقديم 100% مما لدينا وليس مقبولا تقديم أقل من ذلك".

وأردف "الصحافة يجب أن تكون جيدة وليس فقط اليوم، لكننا لعبنا جيدا مقارنة بمباراة السبت ضد نيوكاسل".

وأتم "عندما تفوز فيجب أن تستمع لـ24 ساعة ثم تستعد للمباراة المقبلة، فأنت بحاجة للمرونة إن كنت تريد إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى وهذا ما نريده".

وبدا أن يونايتد اختلف كليا عن المباراة الأخيرة بعدما انتشرت أنباء يوم الثلاثاء عن وجود مؤامرة من اللاعبين على مدربهم إريك تين هاج رغبة في رحيله.

وأوضحت الأنباء أن العديد من اللاعبين متحفظون على أسلوب تدريبات ولعب تين هاج بالإضافة للصفقات التي أجريت في الصيف.

ورد تين هاج على تلك الأنباء قائلا: "أنا واثق من دعم اللاعبين لي، لقد رأينا العودة في النتيجة ضد برينتفورد وبيرنلي وفولام، أظهر الفريق شخصية قوية في كل مباراة وأظهر اتحادنا".

وشدد "لا يمكن لعب كرة قدم عظيمة مثلما فعلنا مؤخرا بدون اتحاد".

بتلك النتيجة ارتفع رصيد يونايتد لـ27 نقطة يحتل بهم المركز السادس بفارق الأهداف ولقاء أكثر من توتنام الذي يأتي خامسا.

فيما يبتعد يونايتد عن سيتي صاحب المركز الرابع بثلاث نقاط.

أما تشيلسي فتجمد رصيده عند 19 نقطة يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن برينتفورد.

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