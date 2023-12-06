خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد بـ دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 19:13

كتب : FilGoal

جماهير الأهلي ملعب برج العرب

طرحت شركة تذكرتي تذاكر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا 2023-24.

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه الجزائري يوم الجمعة 8 ديسمبر على ملعب برج العرب في الإسكندرية في الجولة الثانية من دوري الأبطال.

وتقام المباراة في برج العرب نظرا لأعمال الصيانة في استاد القاهرة والتي تستمر لنهاية العام.

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ويمكنك الحصول على التذاكر من هنــــــــــــــــــــــا.

وتبدأ أسعار التذاكر من 50 جنيها لمدرجات الثالثة شمال، و75 جنيها للدرجة الثانية يمين.

وتصل إلى 100 جنيه للدرجة الأولى، و300 لـ VIP.

ووافق الأمن على حضور 30 ألف مشجع للمباراة. (طالع التفاصيل)

وأعلن النادي تخصيص حافلات لنقل جماهيره للأسكندرية بالمجان لحضور اللقاء.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بالفوز على ميدياما بنتيجة 3-0 والتعادل مع يانج أفريكانز خارج القواعد بنتيجة 1-1.

ويحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالتساوي مع ميدياما.

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