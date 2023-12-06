خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد بـ دوري أبطال إفريقيا

طرحت شركة تذكرتي تذاكر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا 2023-24.

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه الجزائري يوم الجمعة 8 ديسمبر على ملعب برج العرب في الإسكندرية في الجولة الثانية من دوري الأبطال.

وتقام المباراة في برج العرب نظرا لأعمال الصيانة في استاد القاهرة والتي تستمر لنهاية العام.

فتح باب الحجز لمباراة 'النادي الأهلي و نادي شباب بلوزداد الجزائري' فى دوري أبطال افريقيا 2023/2024🏟️⚽️ للحجز يرجي زيارة https://t.co/aObWJ518XG لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan ID https://t.co/HeReTRluP5 📞15355 pic.twitter.com/955oqcm28J — Tazkarti (@Tazkarti) December 6, 2023

ويمكنك الحصول على التذاكر من هنــــــــــــــــــــــا.

وتبدأ أسعار التذاكر من 50 جنيها لمدرجات الثالثة شمال، و75 جنيها للدرجة الثانية يمين.

وتصل إلى 100 جنيه للدرجة الأولى، و300 لـ VIP.

ووافق الأمن على حضور 30 ألف مشجع للمباراة. (طالع التفاصيل)

وأعلن النادي تخصيص حافلات لنقل جماهيره للأسكندرية بالمجان لحضور اللقاء.

🔴 أتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي للإسكندرية لمؤازرة الفريق أمام شباب بلوزداد 🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/uRbOmcJlXo — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 6, 2023

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بالفوز على ميدياما بنتيجة 3-0 والتعادل مع يانج أفريكانز خارج القواعد بنتيجة 1-1.

ويحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالتساوي مع ميدياما.