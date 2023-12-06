الأهلي لـ في الجول: 30 ألف مشجع لمواجهة شباب بلوزداد

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي عدد الحضور الجماهير لمباراة الفريق ضد شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي في تمام السادسة من مساء الجمعة فريق شباب بلوزداد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال شلبي لـ FilGoal.com: "الأمن وافق على حضور 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد".

وأضاف "المباراة ستقام على ملعب برج العرب لعدم جاهزية استاد القاهرة لاستضافة المباريات".

ويخضع استاد القاهرة لأعمال تجديد الأرضية من أجل وضع البذرة الشتوية حسبما صرّح وليد عبد الوهاب مدير هيئة استاد القاهرة من قبل خلال الشهر الجاري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط عقب مرور جولتين.

بينما يتساوى ميدياما وشباب بلوزداد في المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وتغلب الأهلي على ميدياما الغاني في المباراة الافتتاحية بثلاثة أهداف دون مقابل.

بينما تعادل أمام يانج أفريكانز في تنزانيا بهدف لكل منهما.