جائزة جديدة.. صلاح يحصل على لاعب العام من اتحاد مشجعي كرة القدم

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 00:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ولاسك

أعلن نادي ليفربول تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في عام 2023 والمقدمة من اتحاد مشجعي كرة القدم.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

صلاح حصل على الجائزة للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن حصل عليها في عامي 2018 و2021.

وتفوق صلاح في الجائزة على كل من إرلينج هالاند ورودري وبوكايو ساكا وكيران تربيبير وأولي واتكنز.

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وقال صلاح عبر موقع ليفربول عقب التتويج بالجائزة: "أريد أن أشكر الجميع على التتويج الجائزة الخاصة بالنسبة لي لأنها تكون بتصويت الجماهير وأنا أقدر ذلك كثيرا".

وسجل صلاح 27 هدفا وصنع 17 حتى الآن خلال عام 2023.

ويحتصل صلاح المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 10 أهداف خلف إيرلنج هالاند المتصدر بـ 14 هدفا.

ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة وبفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الصدارة حتى الآن.

محمد صلاح ليفربول
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