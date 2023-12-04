تيباس رئيسا موقتا لرابطة الدوري الإسباني.. شرط واحد قبل التسلم الكامل

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 23:53

كتب : FilGoal

خافيير تيباس

أصبح خافيير تيباس رئيسا مؤقتا لرابطة أندية الدوري الإسباني لمدة 10 أيام فقط.

وكان من المقرر إقامة انتخابات رابطة الأندية، لكن لعدم تقدم أي مرشح لينافس تيباس، فالقانون يقر بأن يصبح المرشح الوحيد رئيسا مؤقتا.

وبحسب القانون الإسباني فبذلك سيكون تيباس الرئيس المؤقت وإذا لم يحدث أي طعن في الانتخابات خلال 10 فيصبح المرشح رئيسا للرابطة لمدة 4 سنوات، أي سيبقى تيباس حتى 2027.

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ولم يلق تيباس الكثير من التأييد من قبل بعض الأندية خاصة ريال مدريد وبرشلونة بسبب رفضهما لمشروع CVC من قبل والذي كان يعتبر قرض سهل الاسترداد للصندوق بهدف منح الأندية الأموال لتطوير البنية التحتية.

ورفض ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وريال أوفيدو ولذلك تمت الاتفاقية واستبعاد الـ4 أندية السابق ذكرهم، حيث رفض النادي الملكي والبلوجرانا بسبب رغبتهم في إقامة دوري السوبر الأوروبي.

والأزمة الشهيرة الأخرى كانت بينه وبين فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بعد تعرضه للعنصرية ضد فالنسيا في الموسم الماضي، حيث لم يتحمل فينيسيوس الإهانات العنصرية ليدخل في مشادة مع الجماهير ثم شجار مع لاعبي فالنسيا، لينتهي به الأمر خارج الملعب بسبب تلقي بطاقة حمراء.

ردود الأفعال أتت على مستوى العالم بسبب ما حدث، ولا يتعلق الأمر بإيقاف فينيسيوس لمباراتين أو قد يصل الأمر إلى ثلاثة بسبب الطرد المباشر، ولكن يتعلق الأمر بالعنصرية المستمرة.

وتلقى فينيسيوس دعما جماعيا من مختلف اللاعبين والمسؤولين، سواء كان ذلك عن طريق زملائه أو حتى منافسيه، قبل أن يتحول الأمر إلى هجوم متبادل بين اللاعب، وخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، الذي انتقد تصريحات فينيسيوس عقب المباراة وحديثه عن "عنصرية إسبانيا".

خافيير تيباس الدوري الإسباني
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