رائعة شيكابالا تقوده للمركز الثالث بترتيب هدافي الزمالك في إفريقيا

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 22:40

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك

أصبح شيكابالا في المركز الثالث بترتيب هدافي الزمالك تاريخيا في البطولات الإفريقية برصيد 13 هدفا.

وسجل شيكابالا هدفا رائعا اعتاد تسجيله بتسديدة مقوسة سكنت أقصى الزواية في الشباك في الدقيقة 30 من عمر اللقاء أمام سوار الغيني في الكونفدرالية.

وفض شيكابالا الشراكة في المركز الثالث مع حازم إمام برصيد 12 هدفا وانفرد به بمفرده.

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ويسبق قائد الزمالك الحالي كل من: جمال عبد عبد الحميد (16) وعبد الحليم علي (23).

وكان شيكابالا صنع هدف الزمالك الأول في اللقاء والذي سجله زيزو برأسية في الدقيقة 8.

وتساوى شيكابالا برصيد 72 هدفا مع زيزو في المركز الثامن بترتيب هدافي الزمالك تاريخيا.

ويفصل الثنائي هدفين عن معادلة جمال حمزة في المركز السابع بترتيب هدافي الزمالك بجميع المسابقات.

الزمالك شيكابالا الكونفدرالية سوار
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