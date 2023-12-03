زيزو يعادل أوباما في إفريقيا.. وحدث لأول مرة في الموسم الجاري أمام سوار

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 22:32

كتب : FilGoal

زيزو - شيكابالا

واصل زيزو التسجيل والصناعة بقميص الزمالك الموسم الجاري في جميع المسابقات وهز شباك سوار الغيني مفتتحا التسجيل بقميص الأبيض.

ويلتقي الزمالك مع سوار الغيني في الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية على استاد السلام.

وسجل زيزو الهدف الأول برأسية بعد عرضية من شيكابالا في الدقيقة 8.

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ثم صنع الهدف الثاني الذي سجله شيكابالا بتسديدة رائعة في الدقيقة 30.

ولأول مرة يساهم زيزو بهدفين في مباراة واحدة الموسم الجاري بقميص الزمالك.

وشارك زيزو الموسم الجاري في 9 مباريات مع الزمالك وساهم في 9 أهداف بتسجيل 6 وصناعة 3.

وساهم هداف الأبيض بالتسجيل أو الصناعة في 8 مباريات من الـ 9 عدا مواجهة زد في الدوري المصري.

وتساوى زيزو مع يوسف إبراهيم "أوباما" وأيمن منصور وباسم مرسي وأحمد جعفر برصيد 9 أهداف في المسابقات الإفريقية في ترتيب هدافي الأبيض.

كما رفع رصيده التهديفي بقميص الأبيض في جميع المسابقات برصيد 72 هدفا وبفارق هدفين عن جمال حمزة صاحب المركز السابع في ترتيب هدافي النادي.

الزمالك الكونفدرالية أحمد سيد زيزو سوار الغيني
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