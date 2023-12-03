انتهت الكونفدرالية - سوار (0) (4) الزمالك.. نهاية اللقاء

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 20:49

كتب : FilGoal

احتفال زيزو بهدف الزمالك ضد سوار

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سوار الغيني والزمالك في الجولة الثانية من دور مجموعات الكونفدرالية.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 3 نقاط بالتساوي مع أبو سليم وساجرادا، فيما يتذيل سوار الترتيب.

وتعد المباراة على ملعب سوار حيث يستضيفه الزمالك لخوض اللقاء في استاد السلام.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

--انتهت

ق 75: جوووول نداي يسجل الرابع من انفراد صريح

ق 72: بطاقة حمراء للاعب سوار بعد تدخل عنيف على زيزو

ق 69: خروج حارس سوار بسبب الإصابة

ق 60: مشاركة سيد عبد الله وناصر ونداي بدلا من عبد الشافي وشيكابالا والجزيري

ق 52: جووول سيف يسجل برأسية الهدف الثالث

ق 51: العارضة تمنع هدفا للجزيري

ق 46: مشاركة عبد الغني بدلا من أوباما

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: جوووول الثااااني.. شيكابالا يسجل الهدف الثاني بتسديدة رائعة

ق 8: جوووول أوووول زيزو يسجل برأسية بعد عرضية شيكابالا

بداية اللقاء

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