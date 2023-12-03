انتهت الكونفدرالية - سوار (0) (4) الزمالك.. نهاية اللقاء
الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 20:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سوار الغيني والزمالك في الجولة الثانية من دور مجموعات الكونفدرالية.
ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 3 نقاط بالتساوي مع أبو سليم وساجرادا، فيما يتذيل سوار الترتيب.
وتعد المباراة على ملعب سوار حيث يستضيفه الزمالك لخوض اللقاء في استاد السلام.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
--انتهت
ق 75: جوووول نداي يسجل الرابع من انفراد صريح
ق 72: بطاقة حمراء للاعب سوار بعد تدخل عنيف على زيزو
ق 69: خروج حارس سوار بسبب الإصابة
ق 60: مشاركة سيد عبد الله وناصر ونداي بدلا من عبد الشافي وشيكابالا والجزيري
ق 52: جووول سيف يسجل برأسية الهدف الثالث
ق 51: العارضة تمنع هدفا للجزيري
ق 46: مشاركة عبد الغني بدلا من أوباما
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 30: جوووول الثااااني.. شيكابالا يسجل الهدف الثاني بتسديدة رائعة
ق 8: جوووول أوووول زيزو يسجل برأسية بعد عرضية شيكابالا
بداية اللقاء