تشكيل مودرن فيوتشر - عاطف ومروان يقودان الهجوم أمام الهلال الليبي في الكونفدرالية

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 17:10

كتب : FilGoal

الزمالك - مودرن فيوتشر

يبدأ مودرن فيوتشر بثنائي هجومي في مواجهة الهلال الليبي في الجولة الثانية من دور مجموعات الكونفدرالية.

وتقام المباراة في السادسة مساءً على استاد شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

ويقود أحمد عاطف ومروان محسن هجوم الفريق الذي اختاره ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لمودرن فيوتشر.

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وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش "

دفاع: محمد ربيعة - محمد عبد السلام - علي الفيل - باسم علي

وسط: عمر كمال - غنام محمد - محمد نصير - - محمد صادق

هجوم: أحمد عاطف - مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، عبد الكبير الوادي – باباتوندي بيلو - هشام عادل - كجالي درامي - علي زعزع - أيمن الصفاقسي - محمد فاروق - عمر السعيد.

وكان فيوتشر قد استهل مشواره في دور المجموعات بفوز صعب على سوبر سبورت الجنوب إفريقي بنتيجة 1-0.

في المقابل خسر الهلال الليبي خارج أرضه أمام اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب بنتيجة 2-0.

ويتصدر اتحاد العاصمة الترتيب برصيد 6 نقاط بعد الفوز على سوبر سبورت بهدف دون رد، ويأتي خلفه فيوتشر برصيد 3 نقاط.

ويحتل سوبر سبورت المركز الثالث ويليه الهلال الليبي رابعا بدون رصيد من النقاط.

مودرن فيوتشر الكونفدرالية الهلال الليبي
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