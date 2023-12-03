الرئيس التنفيذي لـ يانج: لست راضيا عن التعادل مع الأهلي.. وتشجيع سيمبا لهم طبيعي

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 00:45

كتب : FilGoal

بيرسي تاو ضد يانج أفريكانز

أبدى أندريه إمتينيه الرئيس التنفيذي لـ يانج أفريكانز التنزاني عدم رضاه على نتيجة التعادل ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وانتزع الأحمر تقدما متأخرا ليسترد خصمه التعادل في توقيت أكثر تأخرا. دقائق مثيرة أنهت مباراة الأهلي في ضيافة يانج أفريكانز التنزاني بالتعادل 1-1.

وقال إمتينيه عبر أون تايم سبورت 1: "لست راضيا عن التعادل مع الأهلي، ومن المفترض أن نفوز عندما نلعب على أرضنا".

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وأضاف "منذ القرعة كنا نعلم أن الأهلي سيتأهل لأنهم الأبطال ونحن فريق طموح وهذا ما كان يدفعنا للفوز في مباراة اليوم".

وأكمل عن تشجيع جمهور سيمبا التنزاني للأهلي خلال اللقاء: "عندما يشجع الفريق المنافس لك الفريق الضيف فهذا أمر طبيعي، ورأيناه كثيرا في قارة إفريقيا".

ويعد سيمبا الغريم التقليدي ليانج أفريكانز في تنزانيا، وانتهت آخر مباراة بين الفريقين بفوز الأخير بنتيجة 5-1.

وتابع "تم انتخاب رئيس النادي لرئاسة رابطة الأندية الإفريقية، وهذه نتيجة جيدة لمساعي كاف لتطوير الكرة، ونتمنى أن نطور الكرة على المستوى الإداري وهذا يجعلنا فخورين وهناك الكثير الذي نريد إنجازه".

وأتم عن اللقاء: "لا أهتم بالتحكيم كان يجب أن نفوز بالمباراة ولم نفز بها".

وبذلك تتكرر نتيجة آخر مواجهة بين الأهلي ويانج أفريكانز في تنزانيا، حيث أقيمت في الدور الثاني لبطولة 2016-2017، بينما فاز الأهلي في مصر 2-1.

النتيجة رفعت رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، يليه شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني بـ 3 نقاط لكل منهما، بينما يتذيل يانج أفريكانز المجموعة بنقطة وحيدة.

ويخوض الأهلي مواجهتين متتاليتين ضد شباب بلوزداد الجزائري في الجولتين الثالثة والرابعة.

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