مؤتمر عودة: مواجهة مودرن فيوتشر؟ القرعة أوقعتنا في المجموعة الأصعب

وصف محمد عودة المدير الفني لـ الهلال الليبي أن مجموعة فريقه هي الأصعب في الكونفدرالية.

ويستعد الهلال الليبي لاستضافة مودرن فيوتشر في الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية.

وقال عودة خلال المؤتمر الصحفي: "القرعة أوقعتنا في المجموعة الأصعب، جميع الأندية لديها خبرات وإمكانيات قوية".

وتابع "قدمنا مباراة كبيرة أمام حامل اللقب، وكان لدينا ركلة جزاء".

وأضاف "مودرن فيوتشر فريق كبير ولديه العديد من الخبرات وللمرة الثانية يشارك في الكونفدرالية".

وواصل "تحدثت مع اللاعبين بضرورة تحقيق الانتصار لاستكمال المشوار".

وأتم "نناشد جماهير ليبيا بشكل عام وجماهيرنا بشكل خاص لمساندة الفريق".

يذكر أن الهلال الليبي يدربه محمد عودة المدير الفني السابق للمقاولون العرب وبتروجت، ويضم في صفوفه أحمد عبد العزيز "مودي" مدافع فاركو ومصر للمقاصة السابق.

وسيرتدي مودرن فيوتشر الزي الأحمر في لقاء الغد، فيما يظهر أصحاب الأرض بالزي الأزرق بالكامل.

وكان فيوتشر قد استهل مشواره في دور المجموعات بفوز صعب على سوبر سبورت الجنوب إفريقي بنتيجة 1-0.

في المقابل خسر الهلال الليبي خارج أرضه أمام اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب بنتيجة 2-0.

ويتصدر اتحاد العاصمة الترتيب برصيد 3 نقاط ويتساوى معه فيوتشر بنفس الرصيد لكن بفارق الأهداف.

ويحتل سوبر سبورت المركز الثالث ويليه الهلال الليبي رابعا بدون رصيد من النقاط.