الكونفدرالية - مجانا.. مودرن فيوتشر يدعو الجماهير المصرية لحضور مواجهة الهلال

قدم نادي مودرن فيوتشر دعوة غلى الجماهير المصرية لحضور مباراة الفريق ضد الهلال الليبي مجانا في الكونفدرالية.

ويلتقي فيوتشر مع الهلال الليبي في السادسة مساء غد الأحد على ملعب شهداء بنينا في ليبيا.

يذكر أن الهلال الليبي يدربه محمد عودة المدير الفني السابق للمقاولون العرب وبتروجت، ويضم في صفوفه أحمد عبد العزيز "مودي" مدافع فاركو ومصر للمقاصة السابق.

وسيرتدي مودرن فيوتشر الزي الأحمر في لقاء الغد، فيما يظهر أصحاب الأرض بالزي الأزرق بالكامل.

وكان فيوتشر قد استهل مشواره في دور المجموعات بفوز صعب على سوبر سبورت الجنوب إفريقي بنتيجة 1-0.

في المقابل خسر الهلال الليبي خارج أرضه أمام اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب بنتيجة 2-0.

ويتصدر اتحاد العاصمة الترتيب برصيد 3 نقاط ويتساوى معه فيوتشر بنفس الرصيد لكن بفارق الأهداف.

ويحتل سوبر سبورت المركز الثالث ويليه الهلال الليبي رابعا بدون رصيد من النقاط.