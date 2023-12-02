قائمة الزمالك - معتمد جمال يعتمد على نفس الأسماء ضد سوار

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 21:15

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - مودرن فيوتشر

اختار معتمد جمال المدير الفني لـ الزمالك 20 لاعبا لمواجهة سوار في الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك مع سوار غدا الأحد في التاسعة مساءً على استاد السلام.

وجاءت قائمة الأبيض لنفس الأسماء التي تواجدت في مباراة مودرن فيوتشر في الدوري المصري وفازت منذ أيام بنتيجة 2-0.

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ويتواصل غياب حسام عبد المجيد ومصطفى شلبي بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

الوسط : نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما".

الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وتعد المباراة على ملعب سوار الغيني الذي يستضيفه الزمالك لخوض اللقاء في القاهرة لتعذر استضافته للمباراة في بلاده.

وكان الزمالك فاز بنتيجة 1-0 على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى، بينما خسر الفريق الغيني من ساجرادا الأنجولي بنتيجة 2-0.

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