مؤتمر أرتيتا عن تقنية الفيديو ومشاركة هافيرتز ورايس وأوديجارد في وسط الملعب

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي أن من الممكن تطور تقنية الفيديو في القادم من مواعيد خاصة بعد الجدل الذي يحدث بسببها وشكوى العديد من المدربين بسبب سوء استخدامها.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ولفرهامبتون: "تقنية الفيديو؟ أعتقد أن بإمكاننا التحسن، كل المواقف التي تحدث يجب أن تطوره، لكن يحتاج للوقت إذا عملنا به بالطريقة الصحيحة وكنا متواضعين فأعتقد أن ذلك سيكون جيدا".

وعن لعب الثلاثي كاي هافبرتز وديكلان رايس ومارتن أوديجارد معا في وسط الملعب قال المدير الفني الإسباني: "أعتقد أن الوقت سيساعده وكلما زاد عدد الدقائق التي يلعبها معا، يتحسن التفاهم، يعتمد الأمر على الخصم وظروف المباراة وما نحاول فعله".

وعلق على أداء هافيرتز في المباريات السابقة قائلا: "أمنح له الدعم بشكل كامل مثل أي لاعب آخر وأعطي له الأدوات والوقت للتفوق على قدراته، فعل الكثير من الأشياء بشكل صحيح، وهو يواصل تطبيق ذلك وكان فعالا للغاية".

بينما قال عن تجديد عقدي بن وايت وتاكيهيرو تومياسو: "هذا ما كنا نفعله في السنوات الثلاث الماضية بمكافأة وتقوية الفريق".

ينتهي عقد تومياسو في 2025 وبن وايت في 2026، لكن الاتجاه هو زيادة راتبهم وليس من أجل اقتراب انتهاء عقد الثنائي.

ويستعد أرسنال لمواجهة خصمه ولفرهامبتون في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل المدفعجية صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، ويأتي ولفهامبتون في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة.