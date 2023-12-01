مؤتمر جوارديولا: هذا ما يعجبني في توتنام.. وأتوقع أهدافا كثيرة

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأداء توتنام ومدربه أنجي بوستيكوجلو وذلك قبل مواجهة الفريقين المقبلة.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "هو هنا منذ فترة قصيرة وحتى مع عدم انتصارهم في المباريات الأخيرة لكنني منبهر بالأمور الجيدة التي قاموا بها".

وواصل "هم يخلقون فرصا طوال الوقت ويتحلون بالحدة، يمكننا ملاحظة فريقه جيدا".

وأكمل "ما قام به أنجي في اليابان واسكتلندا وهنا الآن، هو يجعل عالم كرة القدم مكان أفضل، أستمتع بنهج بنهجهم وكل جماهير توتنام يعرفون أنه أحدث تأثيرا سريعا".

وعن هل يتوقع مباراة مليئة بالأهداف أجاب "أشجع الجمهور على القدوم إلى الملعب سوف نستمتع كثيرا".

وبسؤاله عما قاله مدرب توتنام بأنه ينسخ طريقة لعبه رد جوارديولا "كانت مزحة، لا ألعب بخط دفاع متقدم، هذا الأمر ينتمي له".

وتابع "أحيانا ظهيري الملعب لدي يتوغلان للداخل، ثم يصبحان كصناع لعب، لا أستخدم تلك الطريقة عليكم سؤاله".

ويستضيف سيتي منافسه توتنام في ملعب الاتحاد الأحد المقبل في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثاني بـ29 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر.

فيما يأتي توتنام خاما بـ26 نقطة.