مجموعة الأهلي - بلوزداد يشكو ميدياما لـ كاف بسبب مضايقات منذ الوصول لغانا

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 12:21

كتب : FilGoal

شباب بلوزداد

أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري عن تقدمه بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب تعرضه لمضايقات منذ وصوله لغانا للقاء ميدياما.

ويستعد شباب بلوزداد للقاء ميدياما في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام غدا الجمعة في السادسة مساءً.

وأشار النادي الجزائري عبر حسابه:

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"للإشارة فإن وفد الشباب يتعرض لعدة مضايقات منذ وصوله إلى غانا، أين تم تأجيل تنقل الفريق من "أكرا" إلى "كوماسي" الذي كان مبرمجا مساء أمس.

كما حاول سائق حافلة الفريق التأثير ذهنيا على اللاعبين بإطالة الطريق أثناء التوجه إلى الحصة التدريبية.

من جانبها تدخلت إدارة الفريق وستقوم بإيداع شكوى لدى كاف".

ويتصدر شباب بلوزداد الترتيب برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الأهلي.

وانتصر شباب بلوزداد في بداية مشواره على يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الأولى بنتيجة 3-0.

وفي نفس الجولة فاز الأهلي بنتيجة 3-0 على ميدياما الغاني.

وسيلتقي الأهلي مع بلوزداد يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر المقبل بدلا من السبت 9 ديسمبر بحسب خطاب كاف لاتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

شباب بلوزداد مجموعة الأهلي
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