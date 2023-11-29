عامر حسين لـ في الجول: تأجيل مباراة الأهلي أمام زد بعد تقديم موعد مواجهة شباب بلوزداد

كشف عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات المصرية عن تأجيل مواجهة الأهلي ضد نادي زد بسبب تقديم موعد مباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وكان من المقرر إقامة مواجهة الأهلي ضد نادي زد يوم الأربعاء 6 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وكشف عامر حسين لـ FilGoal.com "كاف خاطبنا رسميا بتقديم موعد مواجهة الأهلي أمام شباب بلوزداد من يوم السبت 9 ديسمبر إلى الجمعة 8 من الشهر نفسه".

وبذلك يستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة 8 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع عامر حسين "بعد قرار كاف، بات هناك صعوبة في إقامة مواجهة الأهلي أمام نادي زد يوم 6 ديسمبر وبالتالي سيتم تأجيلها لموعد لاحق".

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز في تنزانيا يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد افتتح مواجهات دور المجموعات بالتغلب على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل.

وفي نفس الجولة خسر يانج أفريكانز أمام شباب بلوزداد بنفس النتيجة.

وبعد تأجيل مواجهة نادي زد، يستعد الأهلي عقب استضافة شباب بلوزداد للسفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية بداية من 15 ديسمبر.

وعقب منافسات كأس العالم للأندية، يفتتح الأهلي مشواره في كأس السوبر المصري بنظامه الجديد يوم 25 ديسمبر بمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بالإمارات.