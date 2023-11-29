الكونفدرالية - بعد إقامتها في القاهرة.. تعديل موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني

أعلن نادي الزمالك تعديل موعد مباراته ضد سوار الغيني في الجولة الثانية من دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

وستبدأ المباراة التي ستقام يوم الأحد المقبل الموافق 3 ديسمبر في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة بدلا من السابعة مساءً والذي كان محدد سلفا.

وأوضح النادي سبب قرار تعديل موعد المباراة "يأتي قرار كاف بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التليفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع كاف لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً".

وأقنع مسؤولو نادي الزمالك نظرائهم في سوار الغيني بإقامة اللقاء بالقاهرة بدلا من خوضه في كوت ديفوار على أن يتحمل الأبيض تكاليف إقامة الضيوف.

وتقام المباراة على استاد السلام رغم كونها من المفترض أن تكون مباراة سوار ولكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لم يعتمد ملاعب غينيا لإقامة المباريات القارية.

وكان الزمالك قد فاز في الجولة الأولى على أبو سليم الليبي بهدف دون مقابل.

وخسر سوار مباراته الأولى ضد ساجرادا الأنجولي بهدفين دون رد.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن ساجرادا المتصدر.

ومنح معتمد جمال المدير الفني للأبيض راحة من التدريبات غدا الخميس، عقب الفوز على مودرن فيوتشر في لقاء اليوم في مسابقة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء سوار الغيني في الكونفدرالية.