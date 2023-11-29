عودة مصطفى فتحي وغياب السعيد والكرتي.. قائمة بيراميدز لمواجهتي نواذيبو وصنداونز

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 13:03

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي بيراميدز بهدف فاخري لاكاي ضد مازيمبي

أعلن جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز قائمة فريقه التي تستعد للسفر إلى موريتانيا وجنوب إفريقيا.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نواذيبو الموريتاني في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا ثم سيلعب ضد صنداونز في الجولة الثالثة.

وشهدت القائمة عودة مصطفى قتحي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر.

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ويغيب عن القائمة كل من عبد الله السعيد ووليد الكرتي ولكن النادي أشار إلى أن الثنائي سيلحق بالبعثة عقب مواجهة نواذيبو.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

وكان بيراميدز قد حقق الفوز على مازيمبي في الجولة الأولى بهدف دون مقابل، بينما فاز صنداونز على نواذيبو بثلاثية.

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز نواذيبو
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