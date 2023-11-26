شباك نظيفة لأول مرة هذا الموسم.. 5 أرقام تحققت من فوز الزمالك على أبو سليم

حقق الزمالك فوزا صعبا على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى من مشوار الفريق في مجموعات الكونفدرالية.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما".

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة رفقة ساجرادا الأنجولي الذي فاز على سوار الغيني بنتيجة 2-0. (طالع التفاصيل)

وإليكم 5 أرقام تحققت من فوز الزمالك في المباراة:

لأول مرة يتقدم الزمالك على منافسه في الجولة الأولى من البطولات الإفريقية منذ 2019.

وتعد تلك أول مرة يتقدم الزمالك على منافسه في النتيجة في الجولة الأولى من البطولات الإفريقية منذ نسخة 2019.

وكان الزمالك قد تقدم على جورماهيا الكيني بفضل هدف إبراهيم حسن في بداية مشوار المجموعات من الكونفدرالية في 2019.

وخسر الزمالك أمام بطل كينيا بنتيجة 4-2 اللقاء، وحصد لقب البطولة في النهاية تحت قيادة كريستيان جروس.

ومنذ ذلك الحين لم يتقدم الزمالك على منافسيه في الجولة الأولى من المسابقات الإفريقية.

في 2020: خسر من مازيمبي الكونغولي 3-0 في دوري الأبطال.

في 2021: تعادل سلبيا مع مولودية الجزائر في دوري الأبطال.

في 2022: تعادل مع بترو أتليتكو الأنجولي في دوي الأبطال 2-2. (قلب الزمالك تأخره في الشوط الثاني لتعادل بهدفي أوباما ومحمود حمدي "الونش").

في 2023: خسر من شباب بلوزداد الجزائري 1-0 في دوري الأبطال.





























































































































وحقق الزمالك أول فوز له في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات للبطولات الإفريقية منذ 2017.

وأصبح يوسف أوباما في المركز السادس بترتيب هدافي الزمالك قاريا برصيد 9 أهداف بالتساوي مع أحمد جعفر وباسم مرسي وأيمن منصور.

ولأول مرة يخرج الزمالك بشباك نظيفة في البطولات القارية منذ 17 فبراير 2023 عندما تعادل سلبيا مع المريخ السوداني.

وفي آخر 6 مباريات استقبل الزمالك هدفا على الأقل في دوري الأبطال أو الكونفدرالية.

ولأول مرة يخرج الزمالك بشباك نظيفة الموسم الجاري في جميع المسابقات.

فخاض الأبيض 9 مباريات حتى الآن وسكنت شباكه أهدافا في أول 8 منها.