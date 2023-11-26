مجموعة الزمالك - ساجرادا يحقق فوزا تاريخيا ويتصدر بالفوز على سوار

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 20:32

كتب : FilGoal

ساجرادا الأنجولي

حصد ساجرادا الأنجولي أول 3 نقاط له في دور المجموعات بتاريخه في البطولات الإفريقية بالفوز بنتيجة 2-0 على سوار الغيني، في مباراة أقيمت لحساب المجموعة الثانية والتي تضم الزمالك في الكونفدرالية.

وحقق الفريق الأنجولي الفوز في اللقاء الذي أقيم على استاد 11 نوفمبر في لواندا.

وتعد تلك المشاركة الثانية لساجرادا في دور المجموعات للمسابقات الإفريقية، حيث وصل لتلك المرحلة من قبل في 2022 ولم يحقق أي فوز بالمجموعة التي ضمت الزمالك والوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي.

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وتقدم ليبوا بالهدف الأول لساجرادا في الدقيقة 35 من الشوط الأول.

وأضاف لويس تاتي الهدف الثاني في الدقيقة 75.

ويتصدر ساجرادا الترتيب برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الزمالك الذي فاز على أبو سليم.

ويلتقي ساجرادا مع أبو سليم في الجولة الثانية، فيما يلتقي الزمالك في القاهرة الأسبوع المقبل مع سوار.

الكونفدرالية مجموعة الزمالك ساجرادا
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