لمواجهة يانج أفريكانز.. الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في تنزانيا

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين محمد الدماطي عوض مجلس الإدارة رئيسا لبعثة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز.

ويلعب الأهلي ضد يانج أفريكانز في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام يوم 2 ديسمبر المقبل.

واستهل الأهلي مشواره في مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب السلام في القاهرة.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط له في المجموعات ليتساوى مع شباب بلوزداد الجزائري الذي يتصدر المجموعة الأولى بعد الفوز على يانج أفريكانز التنزاني بثلاثية دون رد.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات. والبديل صلاح محسن.

ويلتقي الأهلي مع سموحة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري، وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري.