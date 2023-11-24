انتهت أبطال إفريقيا - بيراميدز (1) (0) مازيمبي.. فوز صعب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد بيراميدز في مجموعة بيراميدز كل من أيضا: صنداونز الجنوب إفريقي ونواذيبو الموريتاني.

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انتهت

ق 87: بينية من رضان وماييلي يسدد كرة ترتطم بالعارضة

ق 60: جوووول أوووول.. تسديدة قوية من فاخري والهدف الأول

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: فيستون ماييلي لا يستغل خطأ الدفاع وينفرد ويسدد كرة ضعيفة في يد الحارس بعد تمريرة طولية من الشيبي

بداية اللقاء