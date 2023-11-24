مؤتمر جوارديولا: كلوب يجعلني مدربا أفضل.. وهذا الأمر قد يجعلني أفكر في مستقبلي مع سيتي

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب جعله يصبح مدربا أفضل.

ويحل ليفربول غدا السبت ضيفا على سيتي في ملعب الاتحاد لملاقاته في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "أعتقد أننا أصدقاء قدامى ونعرف بعضنا البعض جيدا، ليفربول أفضل منافس لنا خلال العقد الأخير".

وأردف "الموسم الماضي تعرضوا لإصابات عديدة لكنه فريق كبير ونحن نتطلع للمباراة".

ويتصدر سيتي الترتيب بـ28 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقيه ليفربول وأرسنال.

وعن يورجن كلوب قال: "أصبحت مدربا أفضل بسببه، هو والأندية التي دربها في بروسيا دورتموند وليفربول دائما فرقه تنافس بقوة وبالطبع أصبحت أفضل بسبب قدرة فريقه على التحولات والركض، هو فريق رائع بلا أدنى شك".

وبسؤاله عن موقف إرلينج هالاند مهاجم الفريق أجاب "لقد تدرب معنا بالأأمس، واليوم كذلك وآمل أن يتواجد غدا".

وعن خصم 10 نقاط من إيفرتون بسبب قواعد الربحية والاستدامة قال: "لن أعلق على الأمر لأنني لا أعرف حقيقة ما حدث وقضيتهم تختلف عنا كليا، أعرف أن الجميع يطالب بانتقال سيتي إلى دوري المؤتمرات لكن لننتظر".

وكان قد اتهام سيتي بـ115 تهمة تتعلق باختراق قواعد اللعب المالي النظيف.

وعن متى يفكر في مستقبله مع سيتي في ظل الأزمات القضائية التي تلاحقه قال: "هذا سؤال جيد، سأجيب عليه بعد الحصول على الحكم القضائي، في اللحظة الحالية نحن أبرياء لكن لننتظر ونرى".

واستدرك "إن تم إثبات التهم وأعرف أن الناس يريدون إثباتها، سنأتي ونفسر ما يحدث".