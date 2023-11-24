حوار – صلاح يتحدث عن تحسن ليفربول بسبب سيتي.. القيادة وسبب التفاهم مع نونيز

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 15:45

كتب : رامي جمال

هدف محمد صلاح مع ليفربول في نوتينجهام فورست

يؤمن محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر أن فريقه يتحسن بشكل مستمر بسبب منافسته الدائمة مع مانشستر سيتي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويحل ليفربول غدا السبت ضيفا على سيتي في ملعب الاتحاد لملاقاته في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث صلاح مع موقع ليفربول الرسمي اليوم الجمعة قائلا: "المنافسة مع سيتي تجعلنا فريق أفضل وتحسن المدرب كذلك".

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وبرر "عندما تعرف أن هناك فريق ما سيفوز بمبارياته وينتظر خسارتك فأنت تعمل بجهد أكبر من المعتاد، هذا يجعلنا فريق ولاعبين أفضل".

وعن دوره القيادي مؤخرا قال: "شعرت أنا وفيرجيل فان دايك وأندرو روبرتسون وترينت ألكسندر أرنولد أننا نحتاج اتخاذ خطوة للأمام والتعامل مع كل الأمور".

وأكمل "بالطبع ترينت مازال صغيرا، لكننا نعمل على جعل الجميع يشعر وكأنه في منزله وأعتقد أننا لدينا مجموعة جيدة من الشخصيات الذين يرغبون فقط في العمل وتحقيق الإنجازات وهذا شيء جيد".

وأردف صلاح "نحن نحاول مساعدة اللاعبين وهم يحتاجون مساعدة أنفسهم وهم يحاولون مشاهدة ما نفعله للتعلم".

أما عن علاقته بداروين نونيز مهاجم الفريق قال: "أنا دائما أنظر إليه عندما يركض وأحاول صناعة الأهداف له، هو يحاول بأفضل ما لديه إمدادي بالكرات كذلك".

وتابع "أعتقد أننا نفعل ذلك لأن كلانا يتميز بالسرعة وهذا يجعلنا نفهم طريقة لعبة بعضنا البعض".

واستدرك "ولكن كذلك كودي جاكبو الذي يلعب في ذلك المركز فهو فتى رائع".

وشدد صلاح "إن فهمت طريقة لعب الآخرين فستصبح الأمور أسهل فحينها أعرف أين أتمركز فالأمر مختلف بين كل لاعب وآخر".

وأوضح "كوستاس تسيميكاس وروبروتسون مختلفان وكذلك نونيز وجاكبو، لذا علي التأقلم مع من سيلعب".

وبسؤاله عن حالته البدنية قال صلاح: "أحاول الاعتناء دائما بجسدي فأنا أعرف أنه لتحقيق أشياء كبيرة يجب أن تعمل بجد".

وأتم صلاح "هذا علم وليس مجرد حديث مني، أحاول دائما الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة من حيث الاستشفاء والتدرب ويمكنكم سؤال الجميع أنا آتي مبكرا للمران وأكون آخر الراحلين، أكرس حياتي لكرة القدم وأريد أن أكون لائقا طوال الوقت لذا أقوم بأمور صغيرة وتحدثا فرقا كبيرا في التفاصيل".

ويتصدر سيتي الترتيب بـ28 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقيه ليفربول وأرسنال.

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