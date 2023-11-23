كاف يحدد موعد تسليم القوائم النهائية لـ كأس أمم إفريقيا 2023

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يوم 3 يناير 2024 موعدا لإرسال القائمة النهائية لمنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

وتقرر أن تضم القائمة النهائية 27 لاعبا، حسبما أرسل كاف إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن كاف حدد 14 ديسمبر كموعد نهائي لتسليم القائمة الأولية المكونة من 55 لاعبا.

على أن يتم تسليم القائمة النهائية في موعد أقصاه 3 يناير.

والقائمة المتعارف عليها من 23 لاعبا، سيكون متاحا فيها -اختياريا- لأي منتخب أن يضيف إليها حتى 4 لاعبين إضافيين، بحد أقصى 27 لاعبا.

على الجانب الآخر علم FilGoal.com أن كاف أبلغ الاتحادات بتحمله لنفقات سفر 23 لاعبا فقط، على أن يتكفل الاتحاد المحلي بنفقات سفر أي لاعب إضافي.

وحذر كاف من إدراج اسم لاعب إضافي (فوق الـ 23) بدلا من أحد الإداريين أو أفراد الأجهزة في الوفد النهائي للبعثات، مهددا بفرض غرامات على من يفعل ذلك.

وتنطلق البطولة في كوت ديفوار يوم 13 يناير، وتستمر حتى 11 فبراير.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية مع غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب (7 مرات) يليه الكاميرون (5) ثم غانا (4)، أما حامل اللقب فهو السنغال.