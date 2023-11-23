ذا أثليتك: وان بيساكا يتلقى عرضا للمشاركة في أمم إفريقيا

تلقى أرون وان بيساكا ظهير أيمن مانشستر يونايتد عرضا من منتخب الكونغو الديمقراطية للمشاركة في أمم إفريقيا.

وتستضيف كوت ديفوار منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل.

وكشف موقع ذا أثليتك أن وان بيساكا تلقى عرضا رسميا لتمثيل منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية.

وأشار التقرير إلى أن بيساكا لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن ولكنه يدرس الفرصة.

وإذا وافق وان بيساكا على العرض، سيخسره مانشستر يونايتد خلال فترة البطولة من 13 يناير إلى 11 فبراير.

وُلد وان بيساكا في إنجلترا ولكنه من أصول كونغولية، وشارك مرة واحدة مع منتخب الكونغو الديمقراطية للشباب.

وعقب مشاركة ظهير مانشستر يونايتد مع شباب الكونغو الديمقراطية، لعب وان بيساكا مع منتخبي إنجلترا تحت 20 و21 عاما.

وتم استدعاء وان بيساكا مع منتخب إنجلترا الأول تحت قيادة جاريث ساوثجيت لمباراتين في تصفيات أمم أوروبا 2020 في سبتمبر 2019، ولكن عاد وان بيساكا دون مشاركة بسبب إصابة في الظهر.

ويمتلك مانشستر يونايتد كل من المغربي سفيان أمرابط والكاميروني أندريه أونانا والتونسي مجبري حنبعل من المشاركين في أمم إفريقيا.

ويقع منتخب الكونغو الديمقراطية في المجموعة السادسة من أمم إفريقيا رفقة منتخبات المغرب وزامبيا وتنزانيا.