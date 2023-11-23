ذا أثليتك: وان بيساكا يتلقى عرضا للمشاركة في أمم إفريقيا

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 15:32

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - آرون وان بيساكا

تلقى أرون وان بيساكا ظهير أيمن مانشستر يونايتد عرضا من منتخب الكونغو الديمقراطية للمشاركة في أمم إفريقيا.

وتستضيف كوت ديفوار منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل.

وكشف موقع ذا أثليتك أن وان بيساكا تلقى عرضا رسميا لتمثيل منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية.

أخبار متعلقة:
ضربة لـ نيجيريا قبل أمم إفريقيا 2023.. نوتينجهام يعلن إصابة تايو أونيي وغيابه عدة أشهر استعدادا لمجموعات أبطال إفريقيا.. وصول بعثة ميدياما إلى القاهرة لمواجهة الأهلي كرة سلة - بعد اعتذار الأهلي.. سبورتنج يستضيف بطولة إفريقيا للسيدات كرة يد - الإعلان عن جدول مباريات أمم إفريقيا في مصر بعد تقديم موعدها

وأشار التقرير إلى أن بيساكا لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن ولكنه يدرس الفرصة.

وإذا وافق وان بيساكا على العرض، سيخسره مانشستر يونايتد خلال فترة البطولة من 13 يناير إلى 11 فبراير.

وُلد وان بيساكا في إنجلترا ولكنه من أصول كونغولية، وشارك مرة واحدة مع منتخب الكونغو الديمقراطية للشباب.

وعقب مشاركة ظهير مانشستر يونايتد مع شباب الكونغو الديمقراطية، لعب وان بيساكا مع منتخبي إنجلترا تحت 20 و21 عاما.

وتم استدعاء وان بيساكا مع منتخب إنجلترا الأول تحت قيادة جاريث ساوثجيت لمباراتين في تصفيات أمم أوروبا 2020 في سبتمبر 2019، ولكن عاد وان بيساكا دون مشاركة بسبب إصابة في الظهر.

ويمتلك مانشستر يونايتد كل من المغربي سفيان أمرابط والكاميروني أندريه أونانا والتونسي مجبري حنبعل من المشاركين في أمم إفريقيا.

ويقع منتخب الكونغو الديمقراطية في المجموعة السادسة من أمم إفريقيا رفقة منتخبات المغرب وزامبيا وتنزانيا.

f
أمم إفريقيا وان بيساكا مانشستر يونايتد
نرشح لكم
ضربة لـ نيجيريا قبل أمم إفريقيا 2023.. نوتينجهام يعلن إصابة تايو أونيي وغيابه عدة أشهر كالتشيو ميركاتو: ميلان يفكر في مدافع أرسنال لضمه في يناير إقصاء بارنسلي من كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب مشاركة غير قانونية للاعبه تعرف على المتنافسين في جميع جوائز جلوب سوكر 2023 موندو: برشلونة سيحاول تعويض جافي من توتنام سكاي ألمانيا: بايرن يستعد للتحرك لضم فاران في يناير لا جازيتا: روما منفتح لرحيل سمولينج إلى السعودية تقرير: نيوكاسل يدرس التعاقد مع مهاجم سان جيرمان بسبب الإصابات
أخر الأخبار
دي ليخت: أتمنى أن أعود قبل نهاية العام 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
كاف يحدد موعد تسليم القوائم النهائية لـ كأس أمم إفريقيا 2023 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
Gaming – تقرير: حرب الخليج في Call of Duty 2024 22 دقيقة | Gamers
تقرير: جراهام بوتر يرفض تدريب منتخب السويد 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
Gaming - تعويض من EA FC 24 للاعبين بسبب جوائز FC PRO Objective Completionist 42 دقيقة | Gamers
ذا أثليتك: وان بيساكا يتلقى عرضا للمشاركة في أمم إفريقيا 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توخيل يعلق على رغبة مولر في الاستمرار لموسم جديد ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الحسم في مواجهة الكبار.. مرتبط سموحة يكرر انتصاره على سبورتنج ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 3 في الجول يكشف 8 ملامح من شتاء الأهلي.. صفقة اقتربت ولاعب طلب الخروج وموقف محسن وطاهر 4 تصفيات كأس العالم - فوز ليبيا بقيادة مدرب الزمالك السابق.. وجزر القمر تقلب الطاولة