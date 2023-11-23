ماركا: مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا دائمة ولن تكون لموسم واحد

كشف خوسيه فليكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية كواليس مشاركة فريق سعودي في دوري أبطال أوروبا مستقبلا.

وأشار تقرير إيطالي في أغسطس الماضي إن السعودية ترغب في استخدام بطاقة للحصول على حق التواجد في النظام الجديد لدوري الأبطال والذي سيشهد مشاركة 36 فريقا بدلا من 32.

وقال رئيس تحرير ماركا عبر قناة السعودية: "لا زالوا يتحدثون ولم يتم غلق الجزئيات الصغيرة، والاتفاق الأولي أن تشارك الفرق لأكثر من موسم متتالي وليس لموسم واحد".

وأضاف "هناك حديث حدث منذ شهور، وأظن أن كرة القدم تتغير، يويفا قادر على تغيير أي شيء في سبيل المتعة، لأن كرة القدم هي المتعة، والنجوم السابقين في أوروبا موجودين الآن في السعودية، وأي مشجع في العالم يريد مشاهدتهم كذلك في أفضل بطولة في العالم، وهذا طبيعي".

وتابع "العرض هو كيفية إدخال هذه الجزئية الجديدة (مشاركة فريق خارج القارة) في قوانين دوري الأبطال، ولابد أن يجتمع الكل لإيجاد حل يرضي الطرفين".

وأتم "موعد الإعلان؟ لكن لا يمكنني أن أقدم لك تاريخا محددا، الموسم المقبل سيتغير نظام البطولة، لكن أرى أن يويفا لن يتأخر في الرد على عرض الاتحاد السعودي، وسيكون هناك فائدة للكل".

رئيس تحرير الماركا الإسبانية خوسيه فليكس: مشاركة أحد أندية دوري روشن في دوري أبطال أوروبا سيكون أمر دائم وليس لموسم واحد@jfelixdiaz#دورينا_غير#قناة_السعودية pic.twitter.com/4g7iq4xruq — #دورينا_غير (@SBA_sport) November 22, 2023

نظام البطولة الجديد

ينص النظام الجديد على مشاركة 36 فريقا في مجموعة واحدة في دوري أبطال أوروبا، بدلا من تقسيم 32 فريقا على 8 مجموعات مثلما هو الحال الآن.

يلعب كل فريق 10 مباريات فقط ضد 10 أندية مختلفة، 5 في ملعبه و5 خارجه، ثم يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى، وتلعب الفرق من المرتبة التاسعة إلى المرتبة 24 مواجهات إقصائية ليتأهل 8 منها إلى الدور ثمن النهائي.

ثم تستمر البطولة بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

وفي بطولة الدوري الأوروبي سيلعب كل فريق 8 مباريات في مرحلة المجموعة الواحدة، وفي بطولة كونفرانس سيلعب كل فريق 6 مباريات في المرحلة الأولى.

وقد يتسع عدد المشاركين في البطولتين مستقبلا إلى 36 فريقا في كل مسابقة.

دوري الأبطال

ووفقا للنظام الجديد لدوري الأبطال وبعد زيادة عدد الأندية المشاركة، سيتأهل مباشرة لدور المجموعات ثالث دوري الاتحاد المحلي صاحب المركز الخامس في تصنيف يويفا.

فعلى سبيل المثال تحتل فرنسا حاليا المركز الخامس في تصنيف يويفا للدول وفقا لنتائج أنديتها، بعد كل من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا.

تشارك فرنسا في دور المجموعات بناديين ويخوض الثالث تصفيات، في النظام الجديد سيشارك الثالث مباشرة في دور المجموعات دون تصفيات.

مركز آخر سيتم منحه لبطل دوري أوروبي محلي يتأهل عن طريق التصفيات، ليكون عدد أبطال دوريات أوروبية محلية متأهلين لدور المجموعات عن طريق التصفيات 5 فرق بدلا من 4 مثلما هو الحال الآن.

مركزان إضافيان سيُمنحان لناديين، هما الأعلى في تصنيف يويفا للأندية وفقا لنتائجها في آخر 5 سنوات، فشلا في التأهل لدور المجموعات لدوري الأبطال.

بشرط أن يكون الفريقان تأهلا مسبقا لتصفيات دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي أو بطولة كونفرانس الأوروبية.

فمثلا لو بلغ بورتو البرتغالي التصفيات لكنه فشل في الوصول لدور المجموعات، وكان أعلى ناد في تصنيف يويفا غير مشارك في دوري الأبطال، وقتها يمنحه يويفا حق المشاركة في البطولة.