كالتشيو ميركاتو: ميلان يفكر في مدافع أرسنال لضمه في يناير

يبحث ميلان عن تعزيز مركز قلب الدفاع في يناير المقبل في ظل الغيابات التي ضربت صفوف هذا المركز مؤخرا، ويبرز اسم ياكوب كيفيور مدافع أرسنال.

ويعاني ميلان من عدة غيابات في الدفاع أبرزها الفرنسي بيير كالولو الذي سيغيب لمدة 4 أشهر عقب إجراء جراحة بسبب الإصابة بتمزق كامل في وتر الفخذ الأيسر.

ويضاف للفرنسي الشاب كل من الأرجنتيني ماركو بيليجرينو والإيطالي ماتيا كالدارا وكلاهما سيعود في نهاية ديسمبر المقبل بعد تعافيه من الإصابة.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن البولندي ياكوب كيفيور مدافع أرسنال على رأس ترشيحات الروسونيري لمركز قلب الدفاع.

ويسعى ميلان لاستعارة اللاعب مع أحقية الشراء، وأشار التقرير إلى أن أرسنال لا يفضل هذا الخيار عندما تقدم ميلان بطلب أولي.

ويضع ميلان في الحسبان أن الدولي البولندي يمتلك خبرة اللعب في الدوري الإيطالي، إذ مثّل سبيزيا موسمي 2021-22 و2022-23 وتألق خلال 43 مباراة.

كما يفكر اللاعب في الخروج معارا من أجل مزيد من التطور خاصة قبل أن يشارك بشكل محتمل في يورو 2024 الصيف المقبل.

ويعاني ميلان دفاعيا الموسم الجاري إذ استقبل 14 هدفا كثاني أضعف دفاع في الدوري الإيطالي بين العشرة الأوائل في سلم الترتيب.

وخاض البولندي الذي يرتدي قميص الجنرز 8 مباريات الموسم الحالي في جميع المسابقات بعدد دقائق يصل لـ 368 دقيقة.

ومنذ انضمامه لأرسنال من الموسم الماضي شارك في 16 مباراة وسجل هدفا وحيدا وحصد لقب الدرع الخيرية.

ويمتلك كيفيور 17 مباراة دولية بقميص منتخب بولندا وسجل خلالها هدف وحيد.

ولم يستطع منتخب بولندا في التأهل مباشرة إلى يورو 2024 ولديه فرصة أخرى عن طريق الملحق في مارس 2024.