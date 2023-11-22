رئيس اتحاد جدة يوضح سر التمسك بـ حجازي.. وموقفه في حالة انضمام فان دايك أو ماركينيوس

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 12:16

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

كشف أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة سر تمسك ناديه بأحمد حجازي قائد الفريق طوال فترة غيابه بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

حجازي العائد من إصابة قطع في الرباط الصليبي عاد لتدريبات فريقه الجماعية بعد غياب دام 7 أشهر.

وقال الحائلي في تصريحات لقناة MBC أكشن: "سر التمسك بأحمد حجازي رغم الإصابة بقطع في الرباط الصليبي؟ إنه لاعب رائع بالإضافة إلى أنه قائد للفريق، كما أن فترة غيابه لم تكن طويلة بالنسبة لنا".

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وأضاف "في بداية فترة الانتقالات الصيفية تحدث معنا حجازي وباقي المحترفين بشفافية عن ترحيبهم بالرحيل في حالة انضمام بديل من الأسماء العالمية".

وتابع "طلب الجماهير ببديل لحجازي بسبب إصابته؟ لم يكن لدينا الميزانية المطلوبة، ولم يساعدنا برنامج استقطاب اللاعبين في ضم بديل عالمي، مثل الهولندي فيرجيل فان دايك أو البرازيلي ماركينيوس، لم نكن لنمانع ذلك، وأعتقد أن حجازي نفسه لم يكن ليمانع ذلك في حالة انضمام مثل هذه الأسماء".

إلى ذلك، تأكدت جاهزية حجازي لخوض المباريات بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن حجازي أصبح جاهزا لخوض مواجهتي الفريق المقبلتين في دوري أبطال آسيا، أمام أجمك الأوزبكي يوم الاثنين المقبل، وسباهان أصفهان الإيراني يوم الاثنين التالي.

وأفاد التقرير بأن قرار مشاركة حجازي في المباراتين أصبح بيد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب الفريق الجديد.

جاياردو أشرف يوم الاثنين على أول تدريبات اتحاد جدة في مقر النادي بعد تعيينه خلفا لنونو سانتو المقال.

ولن يتمكن أحمد حجازي قائد اتحاد جدة من المشاركة مع الفريق قبل كأس العالم للأندية سوى في هاتين المباراتين فقط.

ويحق لحجازي خوض مباراتي دوري أبطال آسيا بسبب تسجيله في قائمة الفريق في البطولة.

لكنه لن يتمكن من خوض مباريات الدوري السعودي حتى يناير المقبل بسبب عدم تسجيله في قائمة الفريق بالدوري السعودي.

وهناك 6 مباريات في 19 يوما تنتظر مارسيلو جاياردو مع اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي المحتملة في كأس العالم للأندية (التفاصيل).

فقد أعلن نادي اتحاد جدة السعودي يوم السبت تعيين الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مديرا فنيا للفريق.

ويتولى جاياردو مهمة تدريب النمور خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري والسوبر السعودي.

وقال جاياردو للصحفيين قبل السفر قائلا: "تدريب اتحاد جدة؟ إنه قرار شخصي للغاية، لقد شجعوني بمشروع متطور رائع".

وستكون تلك التجربة الثالثة للأرجنتيني بعدما درّب من قبل ناسيونال الأوروجوياني وريفر بليت الأرجنتيني.

وقاد جاياردو ريفر بليت لتحقيق كوبا ليبرتادورس مرتين وكأس الأرجنتين 3 مرات وكوبا سود أمريكانا مرة واحدة وكأس سوبر أمريكا الجنوبية 3 مرات.

وعلى المستوى الشخصي حصد جائزة أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية لـ 3 سنوات متتالية، 2018 و2019 و2020.

وأصبح جاياردو صاحب خامس أطول مسيرة تدريبية في الملاعب الأرجنتينية، بعد فيكتوريو سبينيتو الذي درب فيليز سارسفيلد لمدة 14 عاما، وبابلو فيكو الذي قاد براون دي أدروجي 13 عاما، وخوسيه ماريا مينيا 12 عاما في ريفر بليت وجرييمو ستابيلي 9 سنوات في راسينج.

أحمد حجازي اتحاد جدة
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