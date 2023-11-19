ست مباريات في 19 يوما تنتظر جاياردو مع اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي المحتملة

لن يجد مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة الجديد الطريق سهلا قبل خوض كأس العالم للأندية مع النمور.

وأعلن نادي اتحاد جدة توصله لاتفاق مع المدرب جاياردو لتدريب الفريق الكروي الأول لمدة موسم ونصف حتى صيف 2025.

سيخوض المدرب الأرجنتيني 5 مباريات في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا قبل بدء منافسات مونديال الأندية.

أول هذه المباريات ستكون في الدوري السعودي الجمعة المقبل حين يحل ضيفا على الاتفاق.

ثم يخرج لملاقاة أولماليك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا يوم الاثنين.

ويعود النمور لمنافسات الدوري السعودي يوم الخميس بمواجهة الخليج.

فيما يستقبل سباهان اصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا يوم الاثنين التالي.

مواجهة ضمك في الجولة 16 من الدوري السعودي يوم الجمعة 8 ديسمبر ستكون الأخيرة لاتحاد جدة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويبدأ الإتي مشواره في مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي يوم 12 ديسمبر.

الفائز من المواجهة سيلعب ضد الأهلي المصري في ربع نهائي البطولة التي تستضيفا السعودية.

خليفة سانتو

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعيين الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مديرا فنيا للفريق.

ويتولى جاياردو مهمة تدريب النمور خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري والسوبر السعودي.

ومن المنتظر أن يصل جاياردو حسب التقارير السعودية مساء الأحد قادما من بيونس آيرس عاصمة الأرجنتين مرورا بـ روما عاصمة إيطاليا لتدريب بطل الدوري السعودي.

وقال جاياردو للصحفيين قبل السفر قائلا: "تدريب اتحاد جدة؟ إنه قرار شخصي للغاية، لقد شجعوني بمشروع متطور رائع".

وستكون تلك التجربة الثالثة للأرجنتيني بعدما درّب من قبل ناسيونال الأوروجوياني وريفر بليت الأرجنتيني.

وقاد جاياردو ريفر بليت لتحقيق كوبا ليبرتادورس مرتين وكأس الأرجنتين 3 مرات وكوبا سود أمريكانا مرة واحدة وكأس سوبر أمريكا الجنوبية 3 مرات.

وعلى المستوى الشخصي حصد جائزة أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية لـ 3 سنوات متتالية، 2018 و2019 و2020.

وأصبح جاياردو صاحب خامس أطول مسيرة تدريبية في الملاعب الأرجنتينية، بعد فيكتوريو سبينيتو الذي درب فيليز سارسفيلد لمدة 14 عاما، وبابلو فيكو الذي قاد براون دي أدروجي 13 عاما، وخوسيه ماريا مينيا 12 عاما في ريفر بليت وجرييمو ستابيلي 9 سنوات في راسينج.

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أوضحت التقارير أن اتفاق اتحاد جدة مه جاياردو تتضمن بند بأفضلية التمديد لمدة عامين حتى صيف 2027.

يذكر أن المدرب صاحب الـ 47 عاما تولى تدريب نجوم الهلال والنصر في مواجهة باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض مطلع العام الحالي.