منافس مصر في أمم إفريقيا - كاب فيردي تهزم إسواتيني بثنائية

حافظ منتخب كاب فيردي على سجله بدون خسارة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتغلبت كاب فيردي على إسواتيني بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

وتعادل منتخب كاب فيردي في الجولة الافتتاحية أمام أنجولا سلبيا بدون أهداف.

ويقع منتخب كاب فيردي رفقة مصر في مجموعة أمم إفريقيا مع منتخبي غانا وموزمبيق.

ويواجه منتخب مصر نظيره كاب فيردي يوم 22 من شهر يناير المقبل في ختام دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية.

ورفع منتخب كاب فيردي رصيده إلى 4 نقاط في المجموعة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

ويلعب منتخب الكاميرون حاليا أمام ليبيا، بينما أنجولا تواجه موريشيوس.

ويتذل منتخب إسواتيني الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ويتأهل أول كل مجموعة من المجموعات التسعة إلى كأس العالم 2026 مباشرة.

بينما أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني يتواجهون في ملحق إفريقي ليتأهل منتخب وحيد إلى الملحق العالمي.