الجائزة الرابعة في أكتوبر.. محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 17:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد برينتفورد

فاز محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أكتوبر الماضي والمقدمة من قبل رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وحصد صلاح الجائزة بعد منافسة مع إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي وجيمس ماديسون لاعب توتنام وبريان مبيومو مهاجم برينتفورد وديكلان رايس لاعب وسط أرسنال وكالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد.

وتعد الجائزة هي الرابعة لـ محمد صلاح مع ليفربول في شهر أكتوبر الماضي.

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وذلك بعدما فائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الدوري، وأفضل لاعب في ليفربول عن الشهر ذاته.

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وكذلك أفضل هدف سجله ليفربول في شهر أكتوبر، والذي جاء في شباك إيفرتون في دربي ميرسيسايد.

وفي شهر أكتوبر لعب محمد صلاح 3 مباريات في الدوري الإنجليزي سجل خلالها 5 أهداف.

ويحتل صلاح المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بفارق 3 أهداف عن هالاند المتصدر.

وأنهى محمد صلاح التوقف الدولي الجاري مع منتخب مصر بخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026 في قارة أمريكا الشمالية.

وسجل محمد صلاح 4 أهداف في مرمى جيبوتي في المباراة الأولى، وصنع هدفين ضد سيراليون في المواجهة الثانية.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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