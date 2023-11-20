Gaming - خاصة بيورو 2024.. EAFC توزع بطاقات مجانية خلال شهر يناير

أعلنت لعبة EAFC 24 طرح بطاقات جديدة محسنة بشكل مخصوص لبعض اللاعبين خاصة ببطولة أمم أوروبا "يورو" 2024.

بطاقات اليورو المطورة ستقدم لستة لاعبين وسيتم توزيعهم بشكل مجاني على مستخدمي اللعبة.

اللاعبين الذين سيحصلون على البطاقات هم الذين لعبوا اللعبة قبل تاريخ 16 يناير المقبل.

وسيحصل كل شخث على بطاقة واحدة للاعب من اللاعبيت الستة.

وجاء اللاعبين الذين سيصدر لهم بطاقات اليورو كالتالي:

فريديريكو كييزا (يوفنتوس ومنتخب إيطاليا).

عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا).

جاك جريليش (مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا).

ألفارو موراتا (أتليتكو مدريد ومنتخب إسبانيا).

فيرجيل فان دايك (ليفربول ومنتخب هولندا).

فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا).

البطاقات ستكون خاصة بطور Ultimate team باللعبة.

وتتواجد اللعبة على المتجر الأمريكي لسوني حاليا ولفترة محدودة بسعر 35 دولار بدلا من 70 بمناسبة Black Friday.