تجربة عربية جديدة.. كريسبو مدربا للعين الإماراتي

سيخوض الأرجنتيني هيرنان كريسبو تجربة تدريبية جديدة في الملاعب العربية.

وأعلن العين الإماراتي تعاقده مع كريسبو خلفا للهولندي ألفريد شرودر.

وقال كرسيبو عبر موقع الرسمي: "فخور بانتمائي للعين. أعد الجميع بالعمل بروح الفريق والعائلة الواحدة من أجل تحقيق طموحات الزعيم وإسعاد جماهيره".

وخاض كريسبو آخر تجاربه التدريبية مع الدحيل القطري قبل أن يتولى كريستوف جاليتييه المهمة بدلا منه.

النجم الأرجنتيني السابق حقق 3 بطولات مع نادي الدحيل خلال الموسم المنصرم لكنه عانى من تراجع النتائج خلال الموسم الحالي.

وترك شرودر العين عقب الفوز على الفيحاء السعودي بنيتجة 3-1، ليتصدر المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

وذكر النادي الإماراتي في بيان سابق: "أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، عن التوصل إلى اتفاق مع المدرب الهولندي ألفريد شرودر، حول إنهاء التعاقد بالتراضي".

وأضاف البيان "رحيل شرودر جاء لعدم انسجام المدرب وطاقمه الفني المعاون، مع منظومة العمل المؤسسي بالشركة".

وقاد شرودر تدريب العين خلال 15 مباراة حقق الفوز في 13 وخسر مباراتين.