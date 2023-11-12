مدرب الوداد: العامل البدني كان حاسما لصنداونز.. وسنحاول الفوز في المستقبل

اعترف عادل رمزي المدير الفني للوداد المغربي أن العامل البدني كان حاسما لـ صنداونز في الفوز ببطولة الدوري الإفريقي.

وانتصر صنداونز على الوداد بهدفين مقابل لا شيء على ملعبه لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا، ليفوز في نتيجة المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويتوج بالبطولة في نسختها الأولى.

وقال المدير الفني المغربي لقناة أبو ظبي الرياضية: "توقعنا الفوز بالبطولة بسبب قدراتنا، المباراة كانت صعبة، لكن العامل البدني لديهم كبير للغاية وهم كانوا أفضل في ذلك الجانب".

وأضاف "لم نلعب بطريقتنا الخاصة في الشوط الأول مثل المباريات الأخرى، كنا نريد الكأس لكن المباراة النهائية فاز بها صنداونز".

وأنهى حديثه قائلا: "أحببت ما رأيته من اللاعبين لأننا أظهرنا رغبتنا في الفوز، سنعود مرة أخرى لمحاولة الفوز في المستقبل".

التتويج هو الثالث قاريا للفريق الجنوب إفريقي بعد لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2016، وبطولة السوبر الإفريقي عام 2017.

ويعد الفوز هو الأول لـ صنداونز على حساب الوداد في دور إقصائي لأي بطولة تاريخيا، فيما هو اللقب الثاني الذي يخسره الوداد قاريا في 2023 بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

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