محتفلا بهدفه الـ200 في الكرة الإنجليزية.. ثنائية صلاح تزين فوز ليفربول على برينتفورد

قاد محمد صلاح نجم وقائد منتخب مصر فريقه ليفربول للفوز على مضيفه برينتفورد بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح ثنائية من بين أهداف فريقه الثلاثة في المباراة، ليصل إلى الهدف رقم 10 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

بفارق هدف وحيد عن إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي متصدر ترتيب الهدافين.

الهدف رقم 200

وبشكل عام وصل محمد صلاح إلى هدفه رقم 200 في الكرة الإنجليزية، بواقع 198 هدفا بقميص ليفربول، وهدفين مع فريقه الأسبق تشيلسي.

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الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 27 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع مانشستر سيتي الذي سيلعب بعد قليل مع تشيلسي.

وتجمد رصيد برينتفورد عند النقطة 16 في المركز التاسع.

وبخلاف ثنائية محمد صلاح سجل ديوجو جوتا هدف ليفربول الثالث في المباراة.

خطورة ليفربول ظهرت مبكرا وسجل داروين نونيز الهدف الأول في الدقيقة 20 بمتابعة لتسديدة دومنينيك سوبوسلاي لكن الإعادة بالفيديو أظهرت وقوعه في التسلل.

ومرة أخرى سجل نونيز هدفا بتسديدة مقصية لكن الحكم لم يحتسبه بسبب وقوعه في التسلل مجددا.

ولكن صلاح نجح أخيرا في ترجمة سيطرة ليفربول إلى أهداف وسجل هدف تقدم فريقه في الدقيقة 39 بتوغل داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من نونيز، ثم وضع الكرة بتسديدة أرضية في الشباك.

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لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 62 بضربة رأسية بعد عرضية من اليوناني كوستاس تسيميكاس.

توقف اللعب عدة دقائق للتأكد من عدم خروج الكرة من الملعب قبل عرضية تسيميكاس، وبالفعل تم تأكيد الهدف.

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محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لليفربول في شباك برينتفورد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_برينتفورد pic.twitter.com/iGNpaRYk92 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2023

واختتم جوتا ثلاثية ليفربول في الدقيقة 74 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليحقق ليفربول انتصاره الثامن في الدوري هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات وهزيمة واحدة.

ويواصل مزاحمة مانشستر سيتي المتصدر والذي يتبقى له مباراة ضد تشيلسي في ختام الجولة.