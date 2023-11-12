مو 200 في إنجلترا.. صلاح يهز شباك برينتفورد برأسية نادرة

واصل صلاح هوايته المفضلة ووصل لـ 200 هدف في الكرة الإنجليزية بفضل رأسيته ضد برينتفورد.

ويتقدم ليفربول على برينتفورد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح الهدف برأسية بعد عرضية من اليوناني كوستاس تسيميكاس، بعدما سبق أن سجل هدفا في الشوط الأول.

محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لليفربول في شباك برينتفورد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_برينتفورد pic.twitter.com/iGNpaRYk92 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2023

وساهم صلاح في 200 هدف في الكرة الإنجليزية بواقع 198 هدفا مع ليفربول و2 مع تشيلسي في جميع المسابقات.

وسجل صلاح 9 أهداف في الدوري الإنجليزي بكرات رأسية، وهو أول هدف سجله برأسية الموسم الجاري منذ هدفه ضد مانشستر يونايتد الموسم الماضي.

وأصبح صلاح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي بتسجيل 10 أهداف وصناعة 4.

كما سجل 14 هدفا في آخر 15 مباراة له على ملعب أنفيلد.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في أول 6 مباريات على ملعب فريقه.

وبات ثالث لاعب يسجل أو يصنع هدفا على الأقل في 15 مباراة متتالية على ملعبه بعد كل من آلان شيرار (18) وتيري هنري (17).

وساهم صلاح في 118 هدفا خلال 117 مباراة على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي (86 هدفا و32 تمريرة حاسمة).

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