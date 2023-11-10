مؤتمر كلوب: تحدٍ صعب أن ألعب ضد برنتفورد.. وهذا ما أريده في الفترة المقبلة

وصف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول مواجهة برنتفورد بالصعبة، وتطرق للحديث عن مشاركة واتارو إندو لاعب الفريق الياباني.

ويستعد ليفربول لمواجهة برنتفورد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "أنه تحدي كبير أن ألعب ضد توماس فرانك وفريقه برينتفورد لأسباب عديدة، لست متأكدا إذا كانوا سعداء بما يقدموه هذا الموسم لكن بالطبع فقدان إيفان توني أمر قاسي".

ويغيب إيفان توني عن صفوف برينتفورد بسبب إيقافه لـ 6 أشهر بسبب المراهنات.

وأضاف كلوب "هم فريق ثابت في جدول الترتيب حيث يريدون، فريق منظم ولديهم بعض المشاكل القليلة هذا الموسم ويحاولون الاعتياد على اللعب بدون توني، لكن هم في منتصف جدول الترتيب ويريدون الصعود لأعلى".

وتابع "يمتاز برنتفورد بالكرات الثابتة، واللاعبين الهجوميين وسرعات كبيرة، ومرتدات جيدة للغاية، من الرائع دائما اللعب ضدهم وصعب أيضا، لكن يجب علينا الاستفادة من اللعب على أنفيلد".

وتطرق كلوب للحديث عن واتارو إندو لاعب وسط الفريق: "هو لاعب جيد للغاية، ومهم لنا، هو لا يعاني، لعب مباريات عديدة وإذا لعب جميع المباريات سيقول الناس لكنه لا يلعب في الدوري الإنجليزي".

وأتم "الأمر يتعلق بالأسلوب، سيبدأ المباريات في الدوري الإنجليزي بنسبة 100%، الأهم أن نمر من تلك المرحلة وحتى نهاية التوقف الدولي بدون إصابات بقدر الإمكان لأن المباريات القادمة كثيفة وسريعة".

وشارك الياباني أساسيا مرة واحدة في الدوري الإنجليزي وخاض 5 مباريات كبديل، بينما يعد عنصرا أساسيا في تشكيل الفريق بالدوري الأوروبي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

فيما يحتل برنتفورد المركز التاسع برصيد 16 نقطة وحقق الفوز في آخر 3 مباريات.