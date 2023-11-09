بعد صدام ودعاوى قضائية محتملة.. كاف يؤكد استمرار الشراكة مع بي إن سبورتس

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 15:26

كتب : FilGoal

بي إن سبورتس

ذكرت شبكة beIN sports أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أكد استمرارية الشراكة مع مجموعة beIN الإعلامية.

في سبتمبر الماضي، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية B.B.C عن صدام ودعاوى قضائية محتملة بين الطرفين بسبب إلغاء أكبر صفقة بث تليفزيوني.(مزيد من التفاصيل)

وأفادت الشبكة عبر موقعها "لقد أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الخميس استمرارية الشراكة مع مجموعة beIN الإعلامية".

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وأضاف البيان "لقد صرّح باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في هذا الصدد بأن كاف ملتزم ببناء علاقة بناءة مع شركائه ورعاته وتعزيزها بما يعود بالنفع على جميع الأطراف".

وجاء ذلك قبل شهرين من انطلاق منافسات أمم إفريقيا 2023 البطولة الأكبر في القارة والمقرر أن تستضيفها كوت ديفوار في يناير المقبل وتنقل عبر بي إن سبورتس.

كاف يرتبط بتعاقد مع شبكة بي إن سبورتس لمدة 12 عاما منذ 2017 وبقيمة 415 مليون دولار.

ماذا حدث؟

قبل أكثر من شهرين، كشفت بي بي سي عن صدام ودعاوى قضائية محتملة بين الطرفين بسبب إلغاء أكبر صفقة بث تليفزيوني.

وكشفت بي بي سي وفقا لمصادرها تفاصيل الأزمة كالآتي:

- 1 سبتمبر: أبلغ محامو كاف، مجموعة بي إن بإلغاء العقد المقرر له 12 عاما والذي تم توقيعه في 2017 بقيمة 415 مليون دولار.

- اتهم كاف شبكة بي إن بانتهاك العقود، وأبلغهم برغبتهم في استرداد المدفوعات المستحقة في حدود 80 مليون دولار.

- 2 سبتمبر: ردت مجموعة بي إن عن طريق يوسف العبيدلي الرئيس التنفيذي على كاف بقرارهم باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن الموقف القانوني.

وعلى لسان العبيدلي نقلت بي بي سي:

"بي إن لا تقبل هذا الإنهاء وستتخذ جميع الخطوات القانونية للطعن فيه وإلغائه، ولدينا مخاوف كبيرة أن هذا القرار ربما تم اتخاذه دون التدقيق اللازم والموافقات المطلوبة بموجب اللوائح الداخلية للكاف".

"لأسباب لا نفهمها لم يتم الاعتراف بمخاوفنا المشروعة، وهو ما يضر بشكل كبير بقيمة حقوق الكاف الحالية".

"لا تزال بي إن مستعدة تماما لإجراء مناقشات مفتوحة بحسن نية لمحاولة حل هذه المشكلة ومواصلة تقديم التزامنا المالي طويل المدى لكرة القدم الإفريقية".

وأوضح تقرير بي بي سي أن مخاوف بي إن سبورتس كانت سببا في تأجيل مبلغ كبير من المال مستحق لصالح كاف.

ومن جانبه طالب كاف من محاميه بدء إجراءات قانونية من أجل استعادة هذه المبالغ.

يذكر أن منافسات بطولة الدوري الإفريقي البطولة المستحدثة تنقل عبر شاشة الشبكة القطرية، ولكن بشكل غير حصري.

كاف بي إن سبورتس أمم إفريقيا 2023
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