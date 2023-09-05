بي بي سي: كاف يلغي تعاقده مع شبكة بي إن سبورتس.. وصدام ودعاوى قضائية محتملة

كشفت شبكة بي بي سي البريطانية عن إلغاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعاقده مع شبكة بي إن سبورتس المسؤولة عن البث التليفزيوني.

وكان كاف يرتبط بتعاقد مع شبكة بي إن سبورتس لمدة 12 عاما منذ 2017 وبقيمة 415 مليون دولار.

وأشارت شبكة بي بي سي عن صدام ودعاوى قضائية محتملة بين الطرفين بسبب إلغاء أكبر صفقة بث تليفزيوني.

وكشفت بي بي سي وفقا لمصادرها تفاصيل الأزمة كالآتي:

- 1 سبتمبر: أبلغ محامو كاف، مجموعة بي إن بإلغاء العقد المقرر له 12 عاما والذي تم توقيعه في 2017 بقيمة 415 مليون دولار.

- اتهم كاف شبكة بي إن بانتهاك العقود، وأبلغهم برغبتهم في استرداد المدفوعات المستحقة في حدود 80 مليون دولار.

- 2 سبتمبر: ردت مجموعة بي إن عن طريق يوسف العبيدلي الرئيس التنفيذي على كاف بقرارهم باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن الموقف القانوني.

وعلى لسان العبيدلي نقلت بي بي سي:

"بي إن لا تقبل هذا الإنهاء وستتخذ جميع الخطوات القانونية للطعن فيه وإلغائه، ولدينا مخاوف كبيرة أن هذا القرار ربما تم اتخاذه دون التدقيق اللازم والموافقات المطلوبة بموجب اللوائح الداخلية للكاف".

"لأسباب لا نفهمها لم يتم الاعتراف بمخاوفنا المشروعة، وهو ما يضر بشكل كبير بقيمة حقوق الكاف الحالية".

"لا تزال بي إن مستعدة تماما لإجراء مناقشات مفتوحة بحسن نية لمحاولة حل هذه المشكلة ومواصلة تقديم التزامنا المالي طويل المدى لكرة القدم الإفريقية".

وأوضح تقرير بي بي سي أن مخاوف بي إن سبورتس كانت سببا في تأجيل مبلغ كبير من المال مستحق لصالح كاف.

ومن جانبه طالب كاف من محاميه بدء إجراءات قانونية من أجل استعادة هذه المبالغ.

ويأتي ذلك قبل أربعة أشهر من انطلاق منافسات أمم إفريقيا البطولة الأكبر في القارة والمقرر أن تستضيفها كوت ديفوار في يناير المقبل.

كما تنطلق منافسات الدوري الإفريقي البطولة المستحدثة في أكتوبر المقبل.