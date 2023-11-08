أليسون ضمن 3 غائبين عن تدريب ليفربول قبل مواجهة تولوز

شهد تدريب ليفربول قبل مواجهة تولوز الفرنسي في بطولة الدوري الأوروبي غياب 3 لاعبين.

ويحل ليفربول ضيفا على تولوز ضمن رابع جولات مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي.

وذكرت جريدة ليفربول إيكو أن تدريب يوم الأربعاء شهد غياب ثلاثة من لاعبي ليفربول، وهم أليسون بيكر وريان جرافنبرخ وكورتيس جونز.

فيما شارك لويس دياز في التدريب المفتوح، في ظل اختطاف والده حتى الآن.

وأوضح التقرير أن أليسون الذي لا يعد الخيار الأول للعب في مباريات الدوري الأوروبي ومباريات الكؤوس، ربما يكون قد شارك في التدريب قبل فتحه لوسائل الإعلام.

فيما غاب جونز بسبب الإصابة في مباراة لوتون تاون هذا الأسبوع.

علامات الاستفهام حول جرافنبرخ الذي يلعب باستمرار في مباريات الدوري الأوروبي.

ومن المرجح أن يتحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول عن أسباب هذه الغيابات في المؤتمر الصحفي مساء الأربعاء.

ويتصدر ليفربول مجموعته بـ9 نقاط من 3 مباريات.

video:1