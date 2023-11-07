دوري المحترفين - بلع لسان وأحداث مثيرة.. بتروجت يهزم طنطا وينتزع الصدارة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 19:56

كتب : FilGoal

لحظة إنقاذ نصر عبد الرازق مدافع طنطا بعد بلع لسانه

حقق بتروجت فوزا ثمينا على طنطا في مباراة مثيرة ضمن دوري المحترفين.

وفاز بتروجت على طنطا بهدفين مقابل هدف في ختام الجولة السادسة من المسابقة.

وسجل هادي رياض وإسماعيل بامبا هدفي بتروجت، فيما أحرز نانا أنتوني هدف طنطا الوحيد.

بهذا الفوز ارتفع رصيد بتروجت إلى النقطة 15 في صدارة ترتيب دوري المحترفين بفارق نقطة عن غزل المحلة ولافيينا ولكل منهما 14 نقطة.

وتعرض نصر عبد الرزاق مدافع نادي طنطا إلى إصابة بالغة خلال مباراة فريقه أمام بتروجت. (طالع التفاصيل)

وتعرض نصر عبد الرازق لبلع لسانه وتم نقله غلى أقرب مستشفى بشكل فوري بناء على تعليمات الجهاز الطبي.

طنطا بتروجت الدرجة الثانية
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