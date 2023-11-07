طبيب طنطا يكشف لـ في الجول مستجدات حالة لاعب الفريق بعد بلع لسانه

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 19:36

كتب : عمرو نبيل

نصر عبد الرازق لاعب طنطا

كشف إبراهيم مجد رئيس الجهاز الطبي بنادي طنطا آخر تطورات حالة نصر عبد الرازق لاعب الفريق.

وتعرض نصر عبد الرزاق مدافع نادي طنطا إلى إصابة بالغة خلال مباراة فريقه أمام بتروجت.

وقال مجد لـ FilGoal.com: "حالة اللاعب غير مستقرة وسيجري أشعة مقطية على المخ".

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وأضاف "نجحنا في رد لسان اللاعب بعد بلعه لكنه فقد الوعي واتجهنا نحو المستشفى لمتابعة حالته".

وتعرض نصر عبد الرازق لبلع لسانه وتم نقله غلى أقرب مستشفى بشكل فوري بناء على تعليمات الجهاز الطبي.

وفاز بتروجت على طنطا بهدفين مقابل هدف في ختام الجولة السابعة من دوري المحترفين.

وسجل إسماعيل بامبا وهادي رياض هدفي بتروجيت، فيما أحرز نانا أنتوني هدف طنطا الوحيد.

دوري المحترفين طنطا بتروجت
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