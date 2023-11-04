تشكيل مانشستر يونايتد – غياب راشفورد.. وإريكسن وبيساكا أساسيان ضد فولام

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 13:32

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - مانشستر يونايتد وبيرنلي

يغيب ماركوس راشفورد عن مباراة فريقه مانشستر يونايتد التي تقام ضد فولام مساء اليوم السبت في ملعب كرافين كوتاج للإصابة.

ويحل يونايتد ضيفا على فولام في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: ديوجو دالوت- جوني إيفانز- هاري ماجواير- آرون وان بيساكا

في الوسط: سكوت مكتوميناي- كريستيان إريكسن- برونو فيرنانديز

في الهجوم: أليخاندرو جارناتشو- راسموس هويلوند- أنتوني

ويحتل يونايتد المركز الثامن بـ15 نقطة فيما يأتي فولام في المركز الـ14 بـ12 نقطة.

مانشستر يونايتد فولام الدوري الإنجليزي
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