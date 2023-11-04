بي إن سبورتس: الجهة الخاطفة لوالد دياز تعد بإطلاق صراحة

قطعت الجهة الخاطفى لوالد الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول وعدا بإطلاق سراح والده المختطف.

وتعرض والدا لويس دياز جناح منتخب كولومبيا لحادثة اختطاف وبعد فترة أطلق الخاطفون سراح والدته ولا يزال والده تحت قبضتهم.

وبحسب "بي إن سبورتس" فإن الجهة الخاطفة لوالد الكولومبي لويس دياز نجمِ ليفربول أنها ستطلق سراحه في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت أن ممثل عما يسمى بجيش التحرير الوطني أن الجماعة ستُطلق سراح لويس دياز الأب من دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، وذلك بعد أيام من اختطافه إضافة إلى والدة اللاعب التي تم الإفراج عنها في غضون ساعات.

وكانت الحكومة الكولومبية قد اتهمت مسلحي جماعة جيش التحرير الوطني باختطاف والدي دياز.

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو شدد في وقت سابق على أن جميع قوات بلاده تعمل من أجل محاولة إنقاذ والد لويس دياز جناح ليفربول.

وقال بيترو في تصريحات نقلتها "بي إن سبورتس": "كل القوات تعمل من أجل محاولة إنقاذ والد اللاعب".

وأضاف " المحاولات مستمرة والمدعي العام أشار إلى إمكانية نقله من قبل الخاطفين إلى فينزويلا".

وتلقى دياز أنباء تفيد بتعرض والديه للاختطاف من قبل أشخاص مسلحين أثناء تواجدهم في مدينتهم بارانكاس القريبة من حدود فنزويلا.

واستطاعت عناصر الشرطة استعادة والدة لاعب ليفربول في وقت لاحق، فيما تواصل جهودها لتحديد موقع والده بالتعاون مع السلطات الفنزويلية.

في المقابل أوضح يورجن كلوب مدرب ليفربول أن النادي متفهم لحاجة دياز للبقاء مع عائلته خلال هذه الأوقات الصعبة مؤكداً أنهم يتابعون التطورات أولا بأول ويقدمون كل الدعم الممكن.

وغاب لويس دياز عن مواجهتي ليفربول أمام بورنموث ونوتينجهام فورست.