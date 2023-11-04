"الجمهور له كل الحق في الغضب".. الزمالك يعلن موعد إصدار قرارات بشأن ثلاثي الفريق

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 00:04

كتب : FilGoal

أحمد سالم - المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك موعد إصدار القرارات بشأن ما حدث من ثلاثي الفريق قبل مباراة زد.

واستبعد أوسوريو الثلاثي: محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح قبل بداية اللقاء بسبب خروجه دون إذن ليلة المباراة. (طالع التفاصيل)

وقال سالم عبر أون تايم سبورتس 1: "يعقد مجلس الإدارة اجتماعا يوم الأحد المقبل في السادسة مساءً لبحث ما حدث بشأن ثلاثي الفريق واستبعاده وأيضا مباراة زد".

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وأضاف "عصر القرارات الفردية والانفعالية في الزمالك انتهى، كل شيء يسير بنظام وسيتم دراسة كل شيء".

وأكمل "طلبنا من عبد الواحد السيد تقريرا مكتوبا، وسيتم اتخاذ القرارات في المجلس، وسيتم دراسة كل شيء سواء ما حدث في المعسكر أو خلال المباراة".

وواصل "كم المشاكل المعروضة على مجلس الإدارة كبير، وللأسف إيقاف القيد مستمر، هذه المشاكل ستأخد وقتا من أجل حلها".

وتابع "الفترة الأولى تحتاج لمجموعة اجتماعات لحل الأزمات والمشاكل، ومن أجل تنفيذ أكبر عدد من الوعود الانتخابية، هناك جلسات تعقد بين الأعضاء بشكل فردي لكن القرارات تتخذ خلال الاجتماعات الرسمية".

وأردف "جمهور الزمالك له كل الحق في الغضب والحزن، ولم نعتد فقد هذا العدد من النقاط بشكل مبكر في أول الموسم".

وأتم "لا بد أن يعرف الجميع أن كل شيء لن ينتهي بين يوم وليلة، وكل ما يهم جمهور الزمالك هي اهتمامات مجلس إدارة النادي".

وتكبد الزمالك خسارته الثانية على التوالي في الدوري وبنتيجة 2-1 ضد زد بعد الهزيمة من إنبي في الجولة السابقة.

ويحتل الزمالك المركز السادس برصيد 8 نقاط بعد مرور 6 جولات.

الزمالك الدوري المصري أحمد سالم
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