مصدر من الزمالك لـ في الجول: استبعاد ثلاثي الفريق وضم آخر أمام زد

استبعد الزمالك الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري من قائمة مباراة زد في الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك مع زد في السابعة مساءً اليوم الجمعة، لحساب الجولة السادسة من الدوري المصري.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "أوسوريو ضم الثلاثي عبد الرحمن نفاد وعمرو السيسي ومحمد حسام لقائمة الفريق لمواجهة زد في الدوري، واستبعاد أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بسبب خروجهم من معسكر الفريق بدون إذن ليلة أمس الخميس".

وتابع "أبلغ إداري الفريق، عبد الواحد السيد مدير الكرة بما حدث، وتواصل مدير الكرة بالزمالك مع اللاعبين وعاد صبحي والزناري إلى المعسكر في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم، الجمعة، مع عدم التزام فتوح".

وقرر عبد الواحد السيد بالاتفاق مع جهاز الفريق، استبعاد الثلاثي من القائمة التي ستشارك في المباراة مع توقيع عقوبات عليهم وإبلاغ أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالمسألة.

كما تم رفع مذكرة إلى حسين لبيب رئيس النادي من أجل بت مجلس الإدارة وإدارة الكرة في الأمر.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 8 نقطة، فيما يحتل زد المركز الثالث برصيد 9 نقاط.