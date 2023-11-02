مدرب صنداونز: مباراة الذهاب أنهت مهمة التأهل أمام الأهلي

يرى رولاني موكوينا مدرب صنداونز أن الفوز ذهابا بدهدف دون رد انهى مهمة فريق في التاهل لنهائي الدوري الإفريقي على حساب الأهلي.

وقال موكوينا عبر موقع "kickoff" الجنوب إفريقي: "أظهرنا شخصية كبيرة أمام الأهلي وقدمنا مباراتين في منتهى القوة".

وأضاف "الفوز بهدف دون رد ذهابا منحنا الدفعة اللازمة وكان نقطة الانطلاق نحو التأهل للنهائي".

وأتم "جمهور صنداونز لعب كبيرا وساعدنا في تحقيق هدفنا وننتظر دعمهم أمام الوداد".

وخطف صنداونز الجنوب إفريقي بطاقة العبور لنهائي الدوري الإفريقي بعدما فرض التعادل السلبي على الأهلي في استاد القاهرة في إياب نصف النهائي.

وكان الأهلي خسر بهدف دون رد ذهابا في جنوب إفريقيا.

وسيلتقي صنداونز مع الوداد المغربي في النهائي بعد تفوقه على الترجي التونسي، ذهابا في المغرب يوم 5 نوفمبر وإيابا في جنوب إفريقيا يوم 11 نوفمبر.