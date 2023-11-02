تقرير: الترجي يحسم مصير طارق ثابت بعد وداع الدوري الإفريقي

حسم نادي الترجي التونسي مصير طارق ثابت المدير الفني للفريق بعد وداع بطولة الدوري الإفريقي.

وحسم الوداد بطاقة تأهله إلى نهائي الدوري الإفريقي بعد الفوز على الترجي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

وكان الترجي قد فاز في مباراة الإياب على ملعبه بهدف دون مقابل سجله رودريجو سيلفا في الدقيقة 66، وهي نفس نتيجة الذهاب لصالح الوداد ليتم اللجوء لركلات الترجيح.

وبحسب "الشروق" التونسية، فإن إدارة الترجي قررت تثبيت طارق ثابت في منصب المدير الفني للفريق رغم الخروج من البطولة.

وأوضحت التقارير أن غدارة الترجي تشعر بالرضا عن المستوى والنتائج التي قدمها الفريق تحت قيادة طارق ثابت.

وتولى طارق ثابت مهمة تدريب الترجي بشكل مؤقت بعد رحيل معين الشعباني عن تدريب الفريق.

وتأهل صنداونز لمواجهة الوداد في نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويلعب الوداد مواجهة الذهاب يوم 5 نوفمبر الجاري على ملعبه بينما الإياب يوم 11 من الشهر نفسه في بريتوريا.